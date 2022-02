Konflikt mit Russland : Scholz warnt Putin vor Angriff auf Ukraine

Russischer Panzer bei Militärübung im Grenzgebiet von Belarus und Russland. Foto: dpa/Uncredited

Berlin Vor der Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Kiew und Moskau wächst die Furcht vor einer militärischen Eskalation des Konflikts. Regierungskreise betonten, die Gespräche seinen nicht „ein letzter Versuch“, um Krieg abzuwenden.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eine „sehr, sehr ernste Bedrohung des Friedens in Europa“. Im Falle einer militärischen Aggression gegen die Ukraine, die ihre territoriale Integrität und Souveränität gefährde, käme es zu „harten Reaktionen und Sanktionen“, sagte der SPD-Politiker am Sonntag in Berlin. Diese seien sorgfältig vorbereitet worden, und man würde sie sofort wirksam werden lassen, „zusammen mit unseren Verbündeten in Europa und in der Nato“.

Scholz reist am Montag zunächst in die Ukraine zu Gesprächen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und am Dienstag dann nach Russland, wo er Präsident Wladimir Putin treffen will. „In beiden Fällen geht es darum, dass wir ausloten, wie wir den Frieden in Europa sichern können“, sagte Scholz. In den vergangenen Tagen hat sich die Krise um den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine dramatisch zugespitzt.

Die verschiedenen internationalen Gesprächsformate müssten für einen Weg aus der Krise genutzt werden, sagte Scholz. „Die Ukraine kann sich sicher sein, dass wir die nötige Solidarität zeigen, so wie auch in der Vergangenheit.“ Deutschland habe die Ukraine von allen Ländern am meisten mit Wirtschaftshilfe unterstützt. „Und wir werden das auch weiter so halten.“

In Regierungskreisen wurde der Eindruck zurückgewiesen, die Scholz-Visite in Moskau sei ein „letzter Versuch“, einen Krieg abzuwenden. Auch die Nachrichtendienste würde nicht sagen, dass ein Angriff auf jeden Fall bevorstehe. Allerdings seien die Sorgen auch der Bundesregierung um die Ukraine gewachsen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier forderte den russischen Präsidenten Wladimir Putin eindringlich zu einer friedlichen Lösung des Ukraine-Konflikts auf. „Ich appelliere an Präsident Putin. Lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine, suchen sie mit uns einen Weg, der Frieden in Europa bewahrt“, sagte er am Sonntag nach seiner Wiederwahl in der Bundesversammlung.

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen forderte Kanzler Scholz zu einem klaren Auftreten in Moskau auf. „Keiner steckt im Kopf von Wladimir Putin, auch der amerikanische Geheimdienst nicht. Aber es gibt Fakten“, sagte Röttgen unserer Redaktion. „Putin hat faktisch die gesamte einsatzfähige russische Armee aufgestellt und die Ukraine von Norden mit 30.000 Soldaten auf dem Territorium von Belarus und vom Osten und Süden umzingelt.“ Putin sei definitiv entschlossen, die politische Landkarte Europas zu verändern. „Er macht eine Politik des 19. Jahrhunderts. Wenn es noch eine Möglichkeit gibt, Putin von Gewalt abzuhalten, dann ist es glaubwürdige Abschreckung“, sagte Röttgen. „Bundeskanzler Scholz muss dem russischen Präsidenten klar machen, dass mit Krieg Russland viel verlieren würde. Das ginge weit über Nordstream 2 hinaus.“

Der Geheimdienstexperte Roderich Kiesewetter (CDU) schätzt die Gefahr eines erneuten militärischen Angriffs Russlands auf die Ukraine als „noch nie so hoch wie jetzt“ ein. Entscheidend, um eine erneute Invasion zu verhindern und damit auch das Risiko eines Flächenbrandes zu reduzieren sei es nun, Putins Kalkül zu ändern, das heißt die Kosten für ihn so zu erhöhen, dass sie Putins Nutzen übersteigen. „Deshalb ist der Weg, den die USA, Nato und Europa eingeschlagen haben, auf glaubwürdige Abschreckung wie intensivierte Diplomatie zu setzen, richtig und die einzige Möglichkeit dieses Kalkül zu ändern“, sagte Kiesewetter. In der akuten Situation komme es jetzt aber darauf an, dass Nato und EU einheitlich und glaubhaft die Strategie der Abschreckung unterstützten.“ So könnte Putin von einem militärischen Angriff abgehalten werden und gesichtswahrend aus der Situation kommen, indem er die Militärübung mit Belarus beendet und die Truppen nach und nach abzieht“, sagte Kiesewetter. Er rechnete nicht damit, dass der Konflikt lange so weitergehen kann. „Über Monate wird Russland diese Eskalation auch innenpolitisch nicht durchhalten, deshalb ist die Gefahr einer raschen Eskalation sehr hoch“, sagte Kiesewetter. Umso wichtiger sei es, Abschreckung und Diplomatie der Staaten des multilateralen demokratischen Westens intensiv zu verknüpfen.

Der außenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Jürgen Trittin, warnte Russland vor dem Verlust politischer und wirtschaftlicher Beziehungen zu Europa, sollte es zu einem Einmarsch in die Ukraine kommen. „Es muss Aufgabe aller europäischen Politik sein, eine kriegerische Eskalation um die Ukraine zu verhindern. Dem dienten die Gespräche der letzten Tage“, sagte Trittin. Deshalb sei es so wichtig dass Bundeskanzler Olaf Scholz in dieser Woche nach Kiew und Moskau fährt. „Russland muss klar werden, dass es in der Fortsetzung des Dialogs viel an gemeinsamer Sicherheit gewinnen kann – bei einer kriegerischen Eskalation aber seine politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Europa verlieren kann", sagte Trittin.

