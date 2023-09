Generalversammlung der Vereinten Nationen Der Super Bowl der Weltpolitik

Meinung · Deutschland ist seit 50 Jahren Mitglied der Vereinten Nationen und sucht eine stärkere Rolle in der Welt. Doch mit dem Ukraine-Krieg ist die Reformbereitschaft der UN auf ein Minimum gesunken. Bundeskanzler Olaf Scholz muss in New York die Rückkehr zur wertebasierten internationalen Friedensordnung einfordern.

Von Holger Möhle Korrespondent im Berliner Parlamentsbüro

19.09.2023, 14:20 Uhr

Ankunft am East River: Bundeskanzler Olaf Scholz bei den Vereinten Nationen in New York Foto: dpa/Michael Kappeler

Die Mächtigen, die manchmal auch die Ohnmächtigen sind, treffen sich zum Super Bowl der Weltpolitik. Wieder einmal zieht die Welt bei der Woche der Vereinten Nationen in New York ihre Jahresbilanz. Hoffnung ist im vergangenen Jahr kaum gewachsen, eher die Erkenntnis, dass das globale Zusammenleben der Nationen und Völker noch schwieriger geworden ist.