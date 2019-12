Vertrauenskrise : Bulgariens oberste Korruptionsbekämpfer im Zwielicht

Sofia Seit Monaten gibt es Proteste gegen den Generalstaatsanwalt und seinen Stellvertreter. Doch die Regierung will beide sogar noch befördern.

„Warum taucht der Name Peevski in ihrer Anklageschrift nicht auf?”, fragten Journalisten Geschev. „Auch Putin und Obama kommen in ihr nicht vor”, gab der schnippisch zurück. So kann kaum verwundern, dass der künftige Generalstaatsanwalt Geschev in Peevskis Tageszeitungen und Wochenblättern sehr zuvorkommend behandelt wird. Die Herausgeber der wenigen verbliebenen seriösen Medien in Bulgarien sehen sich dagegen oft repressiven Maßnahmen der Staatsanwaltschaft ausgesetzt. So musste der Verleger des Wirtschaftsmagazins „Kapital“, Ivo Prokopiev, die Beschlagnahmung von Vermögenswerten in Höhe von knapp 100 Millionen Euro hinnehmen.