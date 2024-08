Rechte der Bevölkerung eingeschränkt Bulgarien verbietet nicht-heterosexuelle Themen in Schulen

Nach Ungarn, Polen und der Slowakei hat auch Bulgarien nicht-heterosexuelle Botschaften an Jugendliche verboten. Das Parlament in Sofia verabschiedete am Mittwoch im Schnellverfahren eine entsprechende Novelle des Schulgesetzes. In Vorschulen und Schulen wird damit untersagt, was der Gesetzestext als Propaganda oder Anstiftung zur „nicht-traditionellen sexuellen Orientierung“ interpretiert. Ebenso verboten ist im Unterricht alles rund um geschlechtliche Selbstbestimmung, die vom Geburtsgeschlecht abweicht.