Bürgermeister Klitschko in Kiew : „Wir sind umzingelt“

Bürgermeister Klitschko in Kiew

Kiew Nach den den Worten ihres Bürgermeisters Witali Klitschko steht die ukrainische Hauptstadt am Rande einer humanitären Katastrophe. Eine Evakuierung der Stadt sei nicht mehr möglich, die Metropole sei umzingelt.

„Wir haben jetzt noch Strom und Wasser und Heizung in unseren Häusern“, sagte Klitschko am Sonntag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP. „Aber die Infrastruktur ist zerstört, um Lebensmittel und Medikamente auszuliefern.“