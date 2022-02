Bürgermeister Klitschko : „Kiew ist nicht komplett eingekesselt“

Witali Klitschko, Bürgermeister von Kiew

Kiew Der Bürgermeister Kiews, Vitali Klitschko, stellt klar: Die Lage in der ukrainischen Hauptstadt bleibt angespannt. Aber: „Kiew ist nicht komplett eingekesselt.“ Damit korrigierte er eine am Abend kolportierte Aussage, Kiew sei eingeschlossen.

Die Lage in der ukrainischen Hauptstadt Kiew bleibt nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko angespannt. „Kiew ist nicht komplett eingekesselt. Die ukrainische Armee kämpft hart in den Außenbezirken, und die russische Armee hat viele Verluste“, sagte er am Sonntagabend der „Bild“. Im Nachrichtenkanal Telegram verwies er auf Falschinformationen, wonach russische Truppen die Millionenstadt umstellt hätten. Am Abend wurde in Kiew erneut Luftalarm ausgelöst.

In der Stadt gilt eine nächtliche Ausgangssperre von 17 Uhr (Ortszeit) bis 7 Uhr (6 Uhr MEZ). In dieser Zeit seien etwa Fahrten mit dem eigenen Auto nur mit einer Sondergenehmigung möglich. An einigen Orten der Stadt gebe es Schusswechsel, schrieb Klitschko.

Er appellierte zugleich an die Bewohner: „Gehen Sie in den erlaubten Zeiten auch nur dann in die Stadt, wenn es unbedingt nötig ist - zum Laden, zur Apotheke.“ Zudem sollten die Kiewer ältere und alleinstehende Menschen unterstützen.

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur AP eigenen Angaben zufolge ein Interview mit Klitschko geführt, in dem die folgenden Aussagen gefallen sein sollen: „Wir haben jetzt noch Strom und Wasser und Heizung in unseren Häusern. Aber die Infrastruktur ist zerstört, um Lebensmittel und Medikamente auszuliefern.“

Auf die Frage, ob geplant werde, die Zivilbevölkerung zu evakuieren, soll Klitschko der AP zufolge einige Sekunden innegehalten haben und dann gesagt haben: „Wir können das nicht machen, weil alle Wege blockiert sind. Wir sind jetzt umzingelt.“

Eine Stellungnahme der AP liegt noch nicht vor.

