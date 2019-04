Bürgerkrieg in Libyen : Bereits 21 Tote seit Beginn der Offensive von abtrünnigem General

Tripolis Die Kämpfe im vom Bürgerkrieg zerrütteten Libyen flammen wieder auf: Seit Beginn der Offensive des abtrünnigen libyschen Generals Chalifa Haftar auf die Hauptstadt Tripolis sind nach Angaben der Regierung mindestens 21 Menschen getötet worden.

Haftar und seine Truppen rücken seit Donnerstag auf die libysche Hauptstadt vor, in der die international anerkannte Einheitsregierung von Ministerpräsident Fajes al-Sarradsch ihren Sitz hat. Als Reaktion starteten die Regierungstruppen am Sonntag eine Gegenoffensive. Die Operation „Vulkan des Zorns“ habe das Ziel, alle libyschen Städte von illegalen Kräften zu „säubern“, erklärte der Militärsprecher der Regierungsanhänger, Mohammed Kanunu, am Sonntag in Tripolis. Die Streikräfte würden mit „eiserne Faust“ gegen jeden vorgehen, der denke, die Einheit und Sicherheit Libyens anzugreifen.