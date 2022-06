Register über mutmaßliche Kriegsverbrechen : Ukraine startet „Buch der Folterer“

Kiew Die Ukraine startet ein neues Informationssystem, um Daten über mutmaßliche Kriegsverbrecher zu erfassen. Im „Buch der Folterer“ sollen bestätigte Informationen über Kriminelle aus der russischen Armee zusammengetragen werden, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein neues Informationssystem zu Kriegsverbrechen angekündigt. In der kommenden Woche solle ein „Buch der Folterer“ gestartet werden, in dem bestätigte Informationen über Kriegsverbrecher und Kriminelle der russischen Streitkräfte gesammelt werden sollen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft am Dienstag. „Ich habe wiederholt betont, dass sie alle zur Rechenschaft gezogen werden. Und wir gehen das Schritt für Schritt an“, so der Präsident.