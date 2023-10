Zwei Tote Terrormiliz IS reklamiert Anschlag in Brüssel für sich

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag mit zwei Toten in Brüssel für sich reklamiert. Eine entsprechende Botschaft verbreitete die Dschihadisten-Miliz am Dienstagabend über ihr Sprachrohr „Amak“. Ein Kämpfer des IS habe die Attacke im Umfeld eines Fußballspiels verübt und dabei zwei „Christen“ getötet, hieß es in der Mitteilung. Der Angreifer sei schließlich getötet worden.