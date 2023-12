Rund 4000 Teilnehmer Tausende demonstrieren in Brüssel gegen Antisemitismus

Brüssel · Vor allem durch den Beginn des Nahostkonfliktes werden Debatten zum Antisemitismus immer lauter. Menschen gehen weltweit auf die Straßen, um sich für jüdische Menschen einzusetzen. So auch am Wochenende in Brüssel.

11.12.2023 , 06:42 Uhr

Einer der Demonstranten hält ein Schild mit der Aufschrift „Alles was ich für Hannukah möchte ist ein Waffenstillstand“ hoch. Foto: AFP/SIMON WOHLFAHRT

In Brüssel haben am Sonntag tausende Menschen gegen Antisemitismus demonstriert. Die Polizei sprach von rund 4000 Teilnehmern in der belgischen Hauptstadt, von denen einige Schilder hielten mit Aufschriften wie: „Du musst nicht Jude sein, um gegen Antisemitismus zu demonstrieren." EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte bei einer Veranstaltung zum jüdischen Chanukka-Fest: „Ein altes Übel tritt in Europa wieder zum Vorschein." Hakenkreuze seien an Häuser von Juden gesprüht worden, Synagogen seien verwüstet worden. Es dürfe keinen Platz für solchen Hass geben, vor allem nicht in Europa. „Es gibt keine Rechtfertigung für den Anstieg des Antisemitismus." Von der Leyen fügte hinzu, dass die EU einen neuen Preis vergeben werde zur Würdigung des jüdischen kulturellen Erbes. In Berlin hatten am Sonntag ebenfalls mehrere tausend Menschen gegen Antisemitismus und Rassismus demonstriert. Unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt" zogen die Teilnehmer von der Siegessäule bis zum Brandenburger Tor. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hob im Onlinedienst X, vormals Twitter, hervor: „Es ist absolut notwendig, unsere Stimme zu erheben gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, Hass und Hetze." Je mehr Stimmen laut werden, desto wirksamer sei es. Seit dem brutalen Überfall der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober und den seitdem von Israel im Gazastreifen ausgeführten massiven Angriffen sind auch in Europa die Spannungen allgegenwärtig. Attacken gegen Juden haben deutlich zugenommen.

(esch/AFP)