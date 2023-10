Anschlag mit zwei Toten in Brüssel EU-Parlament hält Schweigeminute ab

Einen Tag nach dem tödlichen Anschlag auf zwei schwedische Fußballfans in Brüssel haben die Abgeordneten im EU-Parlament eine Schweigeminute abgehalten. „Terror und Extremismus dürfen nicht in unsere Gesellschaften eindringen. Wir haben das Recht, uns sicher zu fühlen und in Sicherheit zu leben“, sagte Parlamentspräsidentin Roberta Metsola am Dienstag in Straßburg. „Wir dürfen den Hass nicht siegen lassen“, fügte sie hinzu.