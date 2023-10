Wegen Terrorangriff in Brüssel Belgischer Justizminister tritt zurück

Der belgische Justizminister Vincent Van Quickenborne tritt zurück. Zuvor war bekannt geworden, dass Tunesien im vergangenen Jahr um die Auslieferung eines islamischen Extremisten ersucht hatte, der am Montag in Brüssel zwei Schweden erschoss und einen weiteren verletzte. Van Quickenborne sagte am Freitag, es habe einen „Riesenfehler“ gegeben. Deshalb habe er bei Ministerpräsident Alexander De Croo seinen Rücktritt eingereicht.