Wiederaufbau nach Erdbeben Geberkonferenz sammelt sieben Milliarden Euro für Türkei und Syrien

Allein in der Türkei ist die offizielle Zahl der Toten nach Angaben von Präsident Recep Tayyip Erdogan mittlerweile auf mehr als 50 000 gestiegen. Der materielle Schaden betrage rund 104 Milliarden Dollar, sagte Erdogan, der per Video zugeschaltet war. Knapp 300 000 Gebäude seien stark beschädigt worden. Nach Regierungsangaben sind 3,7 Millionen Menschen aus der Region evakuiert worden, knapp zwei Millionen Menschen leben in Zelten. Zugleich bereitet sich das Land auf Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 14. Mai vor. Die Regierung steht wegen ihres Krisenmanagements heftig in der Kritik.