Brüssel: EU-Kommission will Defizitverfahren gegen Frankreich beenden

EU-Kommission will Defizitverfahren gegen Frankreich beenden

Beschluss in Brüssel

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kommt zu einem Treffen in Brüssel (Archivbild vom 22.03.2018). Foto: dpa/Thierry Roge

Brüssel Die EU-Kommission will Frankreich nach neun Jahren aus dem Verfahren wegen eines übermäßigen Staatsdefizits entlassen. Hintergrund ist die verbesserte Haushaltslage des Landes.

Nach neun Jahren soll das Verfahren gegen Frankreich offiziell zu Ende gehen. Diese Empfehlung gab die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel ab. Vizepräsident Valdis Dombrovskis gratulierte der Regierung in Paris und sagte: „Jetzt ist es wichtig, auf diesen guten Ergebnissen aufzubauen.“