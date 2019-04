Fristverlängerung : Britisches Parlament sichert sich Mitsprache bei Brexit-Termin

London Das britische Parlament hat ein Gesetz beschlossen, das einen „No Deal“-Brexit verhindern soll. Es erhielt am späten Abend auch die Zustimmung im Oberhaus. Das Gesetz zwingt die Regierung, die EU um einen Aufschub zu bitten.

Premierministerin Theresa May hatte ohnehin angekündigt, beim EU-Gipfel am Mittwoch für eine Verlängerung der Frist bis zum 30. Juni zu werben. Viele Abgeordnete trauen der Regierung jedoch nicht. Das Parlament sicherte sich nun in der Nacht per Gesetz ein Mitspracherecht auch im Oberhaus. Das Unterhaus hatte bereits vergangene Woche mit knapper Mehrheit für dieses Gesetz gestimmt. An diesem Dienstag sollen die Abgeordneten auch über die Länge der Fristverlängerung debattieren. Zweck des Gesetzes ist, ein Ausscheiden der Briten aus der EU ohne Brexit-Abkommen an diesem Freitag zu verhindern.