Nach Trump-Kritik : Britischer Botschafter in den USA legt sein Amt nieder

Kim Darroch, bisheriger Botschafter von Großbritannien in den USA. Foto: dpa/Niall Carson

London Der britische Botschafter in den USA, Kim Darroch, hat sein Amt niedergelegt. Das teilte das Außenministerium in London am Mittwoch mit. Vorausgegangen war ein Streit zwischen London und Washington über durchgesickerte Botschafterdepeschen.

US-Präsident Donald Trump hatte nach der Enthüllung despektierlicher Einschätzungen seine Kritik am britischen Botschafter Kim Darroch zuvor noch einmal verschärft. Dieser sei „verrückt“ und ein „aufgeblasener Depp“, schrieb Trump am Dienstag bei Twitter. Den zweiten Tag infolge ließ sich der Präsident über den Diplomaten aus, dessen kritische Einschätzungen zur US-Regierung publik geworden waren. Großbritanniens Premierministerin Theresa May unterstütze Darroch indes.

Das Vereinigte Königreich habe den USA den „verrückten“ Botschafter „aufgezwungen“, kritisierte Trump. Er sei ein „sehr dummer Kerl“ und solle mit May vielmehr über ihre gescheiterten Brexit-Verhandlungen reden, die ein „Desaster“ gewesen seien. „Ich kenne den Botschafter nicht, aber mir wurde gesagt, dass er ein aufgeblasener Depp ist.“

Der Washingtoner Botschafter hatte die US-Regierung in vertraulichen Memos unter anderem als „dysfunktional“ und „unfähig“ bezeichnet. Er hege Zweifel, ob das Weiße Haus „jemals kompetent wirken“ werde. Nachdem die britische Zeitung „Mail on Sunday“ darüber berichtet hatte, brach US-Präsident Donald Trump den Kontakt zu Darroch ab. Am Montag schrieb er bei Twitter, Darroch werde weder in den USA gemocht noch sei er dort angesehen. Er teilte ebenfalls gegen die scheidende Premierministerin May aus. Beim Besuch in Großbritannien im Juni habe ihn die Queen am meisten beeindruckt.

(lukra/dpa)