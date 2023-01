Europäische Union London zeigt sich im Nordirland-Streit verhandlungsbereit

Im Streit mit der EU um Brexit-Regeln für Nordirland zeigt sich die Regierung in London verhandlungsbereit. „Ich befürworte eine ausgehandelte Lösung“, sagte der britische Außenminister James Cleverly einer Mitteilung zufolge am Mittwoch, 11. Januar, vor einem Besuch in der nördlichen britischen Provinz. Oberste Priorität habe es jedoch, die politische Stabilität und den Frieden in Nordirland zu gewährleisten.