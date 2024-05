No Sex, Please Britische Regierung will spätere Sexualerziehung in der Schule

Let's Talk About Sex, Baby? Der Titel des Hits von Salt-N-Pepa gilt nicht in Großbritannien, jedenfalls wenn es nach der konservativen Regierung von Premierminister Rishi Sunak geht. Eine neue Richtlinie macht Schulen unmissverständlich klar, wann sie ihren Schülerinnen und Schülern welche Teile der Sexualerziehung beibringen sollen. Kurzversion: Möglichst spät. Kritiker sind empört und werfen den Konservativen vor, das Thema für den Wahlkampf zu missbrauchen. Anstatt an den Pop-Schlager von 1991 denken sie angesichts der strengen Vorgaben eher an den Titel einer Komödie aus den 1970ern: „No Sex Please, We're British“.