Tories stiften Verwirrung : Chaotische Szenen im britischen Parlament

Das britische Parlament in London bei einer Fragestunde mit Premierministerin Liz Truss am Mittwoch. Foto: AFP/JESSICA TAYLOR

London Eine offenbar chaotische Abstimmung über Fracking und Berichte über abgetretene Politiker haben am Mittwochabend für Verwirrung in Großbritannien gesorgt. Dann kam eine Meldung aus der Downing Street Nr. 10.

Nachdem sich Premierministerin Liz Truss bei der Fragestunde im Parlament am Mittwochmittag noch trotzig gezeigt hatte und einen Rücktritt ablehnte, schien am Abend die Lage außer Kontrolle zu geraten.

Am Mittwochabend kam es im britischen Parlament zu teils chaotischen Szenen bei einer Abstimmung über Fracking . Die britische Regierung hatte diese Abstimmung zunächst als Vertrauensfrage deklariert, bevor sie in letzter Minute zurückruderte.

Die Verwirrung am Abend wurde verstärkt durch Berichte, auch zwei hochrangige konservative Parteimitglieder hätten zentrale Posten abgegeben. Darunter sei demnach Wendy Morton, die für die Abstimmungsdisziplin zuständige Abgeordnete, in der britischen Parlaments-Tradition als „Chief Whip“ bezeichnet. Wirtschaftsminister Jacob Rees-Mogg sagte dazu vor laufenden Kameras, ihm sei die Lage nicht ganz klar. Am späten Abend gab das Büro von Truss dann bekannt, die Abgeordneten blieben in ihren Posten.