Wikileaks-Gründer : Britische Regierung bestätigt Auslieferung von Assange an die USA

Britische Regierung bestätigt Auslieferung von Assange an die USA

London Der Wikileaks-Gründer soll nun doch an die Vereinigten Staaten von Amerika ausgeliefert werden. Das britische Innenministerium bestätigte dies am Freitag.

Die britische Regierung hat die Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange an die USA bewilligt. Nach Regierungsangaben unterzeichnete Innenministerin Priti Patel am Freitag den Auslieferungsbefehl. Vor der US-Justiz soll sich Assange wegen Spionagevorwürfen verantworten.

Die Entscheidung der Regierung ist ein Schlüsselmoment in Assanges jahrelangem juristischem Kampf gegen die Auslieferung in die Vereinigten Staaten. Sie ist aber nicht notwendigerweise das letzte Wort in dem Fall: Assange hat 14 Tage Zeit, um Berufung einzulegen.