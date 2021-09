Mit Baby im Parlament : Britische Abgeordnete setzt Zeichen für Mütter

Stella Creasys Kind wurden immerhin gute Manieren bescheinigt, ihr Forderungen jedoch abgelehnt. Foto: dpa/House Of Commons

London Die Labour-Politikerin Stella Creasy rief am Donnerstag den Tory-Politiker Jacob Rees-Mogg dazu auf, mehr Teilhabe für Abgeordnete mit kleinen Kindern zu ermöglichen und brachte kurzerhand ihr Baby mit in den Plenarsaal.

Im Kampf um mehr Teilhabe von jungen Müttern im Parlament hat eine britische Abgeordnete ihr Baby kurzerhand mit ins Londoner Unterhaus gebracht. Die Labour-Politikerin Stella Creasy rief am Donnerstag den Tory-Politiker Jacob Rees-Mogg dazu auf, mehr Teilhabe für Abgeordnete mit kleinen Kindern zu ermöglichen. Rees-Mogg ist in der Regierung für die Koordination des Parlamentsbetriebs zuständig. Ihr Neugeborenes hatte sich Creasy bei ihrem Aufruf in einem Tuch um ihren Oberkörper geschnallt.