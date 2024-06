Erste Frau im Amt Österreichs Ex-Kanzlerin Brigitte Bierlein ist nach schwerer Krankheit tot

Österreichs erste Kanzlerin Brigitte Bierlein ist im Alter von 74 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Das bestätigte am Montag das Kanzleramt in Wien. „Sie hat in einer schwierigen Zeit Verantwortung übernommen, aus Liebe zur Republik und ihrer Heimat Österreich. Unser Land ist ihr zu großem Dank verpflichtet!“, schrieb Kanzler Karl Nehammer auf der Plattform X. Die Juristin war vom Juni 2019 bis zum Januar 2020 die erste Frau an der Spitze einer österreichischen Regierung. Sie stand einem Kabinett aus Beamten vor, das in der Öffentlichkeit oft als Expertenregierung bezeichnet wurde.