Briefbomben an Kritiker von Donald Trump: Eine erste Spur führt nach Florida

Washington In den USA fahndet die Polizei nach dem Absender von Paketbomben an prominente Kritiker von US-Präsident Trump. Dafür versuchen die Ermittler herauszufinden, wo die Pakete abgeschickt wurden.

Auf der Suche nach dem Absender der Paketbomben an prominente US-Demokraten und Kritiker von Präsident Donald Trump haben die Ermittler ein Postzentrum nahe Miami unter die Lupe genommen. Das FBI erhofft sich Hinweise, wer die insgesamt zehn Päckchen versandt hat, darunter an Ex-Präsident Barack Obama. Das FBI geht davon aus, dass alle Pakete an einer Stelle durch die US-Post gelaufen sind. In Kreisen der Ermittler hieß es am Donnerstag, die Baupläne für die Sprengsätze stammten aus dem Internet. Mehrere trügen als Absender die Adresse des Büros der demokratischen Abgeordneten Debbie Wasserman Schultz in Florida. Sie war bis 2016 auch Vorsitzende des Democratic National Committee, der nationalen Organisation der Demokraten.