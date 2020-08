„Ein wahrhaft großer Mann“ : Brief von Rosa Parks über Martin Luther King steht zum Verkauf

Martin Luther King winkt während einer Bürgerrechtsdemonstration 1963 der Menge am Lincoln Memorial in Washington zu. Foto: imago stock&people

New York Ein handgeschriebener Brief der US-Bürgerrechtsikone Rosa Parks über Martin Luther King steht zum Verkauf. Es sei der einzige Brief, in dem Parks King erwähnt und einer der wenigen, die handgeschrieben seien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Unternehmen Moments in Time nannte auf seiner Webseite einen Preis von 54.000 Dollar (46.000 Euro). Der Brief ist auf den 6. Oktober 1981 datiert. King wurde am 4. April 1968 aus rassistischen Motiven erschossen.

„Ich bewunderte und respektierte ihn als wahrhaft großen Mann, der sich für Freiheit, Frieden und Gleichheit für die gesamte unterdrückte Menschheit gewidmet und eingesetzt hat“, schrieb Parks.

Parks hatte mit einem Akt zivilen Ungehorsams die Bürgerrechtsbewegung gegen die damals in Teilen der USA geltenden Vorschriften zur Segregation entscheidend angestoßen: Sie weigerte sich am 1. Dezember in einem Bus in Montgomery, einen Sitz zu räumen, der für Weiße reserviert war. Das löste den Montgomery-Busboykott aus, der King, damals ein junger Pfarrer in der Stadt, zu einem Führer der Bürgerrechtsbewegung werden ließ. 381 Tage dauerte der Boykott, dann entschied das Oberste Gericht der USA, dass Segregation in öffentlichen Bussen verfassungswidrig sei.

Der Vorsitzende von Moments of Time, Gary Zimet, sagte der Plattform AL.com, der zum Verkauf angebotene Brief sei seines Wissens der einzige, in dem Parks King erwähnt. Besonders selten sei er zudem, weil er handgeschrieben sei. „Sogar ihre mit Schreibmaschine geschriebenen Briefe sind selten“, fügte er hinzu.

Parks starb 2005 im Alter von 92 Jahren. Eine Statue zur Erinnerung an sie steht in Montgomery.

(juw/dpa)