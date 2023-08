Gipfel in Südafrika Was auf der Agenda der Brics-Gruppe steht

Einer der Faktoren, der die Brics-Gruppe für andere Staaten interessant macht, ist die Neue Entwicklungsbank. Sie wurde von der Brics 2015 mit dem Ziel gegründet, eine Alternative zur Weltbank und dem IWF zu bieten. Die Bank mit Sitz in Shanghai hat seitdem 30 Milliarden Dollar (etwa 27,5 Milliarden Euro) in Infrastruktur-Entwicklungsprojekte in den Mitgliedstaaten und Entwicklungsländern investiert.