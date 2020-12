Verhandlungen um den Brexit : Von der Leyen hält No Deal für wahrscheinlicher als Brexit-Pakt

Von der Leyen hält No Deal für wahrscheinlicher als Brexit-Pakt

Brüssel Die Wahrscheinlichkeit für einen „No-Deal“ bei den Brexit-Verhandlungen wird immer größer. EU-Kommissionschefin hält einen Brexit-Handelspakt mit Großbritannien inzwischen für unwahrscheinlicher als eine Einigung zum Jahreswechsel.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hält einen Brexit-Handelspakt mit Großbritannien inzwischen für unwahrscheinlicher als einen No Deal zum Jahreswechsel. Entsprechend informierte von der Leyen nach Angaben eines Diplomaten am Freitag die EU-Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel in Brüssel. Wie hoch die Chancen für eine Einigung noch seien, habe die Kommissionschefin nicht gesagt, hieß es.