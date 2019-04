Brexit-Drama : Unterhaus lehnt wieder alle Alternativen zu Mays EU-Deal ab

London Das britische Unterhaus hat bei einer Abstimmung über mögliche Alternativen zum Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May erneut alle Vorschläge abgelehnt. London bleiben nur noch wenige Tage, einen harten Brexit auszuschließen.

Nach dem erneuten Scheitern der britischen Abgeordneten im Ringen um einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse ist das Kabinett am Zug: Es kommt auf Betreiben von Premierministerin Theresa May am Dienstag zu Marathonberatungen über Optionen für das weitere Vorgehen zusammen. Am Vorabend hatte das Unterhaus erneut vier Alternativen zu deren umstrittenen Brexit-Deal mit der EU abgeschmettert. Damit droht Großbritannien in knapp zwei Wochen ein Austritt aus dem Staatenbund ohne jedes Abkommen mit ernsten Folgen für Wirtschaft und Verwaltung. Die EU-Führung drängte London angesichts der Drohkulisse eines harten Brexits zur Eile.