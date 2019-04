Brexit-Drama: Unterhaus lehnt alle Alternativen zu Mays Vertrag ab

London Das britische Unterhaus hat bei einer Abstimmung über mögliche Alternativen zum Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May erneut alle Vorschläge abgelehnt. London bleiben nur noch wenige Tage, einen harten Brexit auszuschließen.

Derzeit sehe es so aus als würde Großbritannien die EU in elf Tagen verlassen, so Barclay am Montag. Sollte das Parlament sich doch auf den bestehenden Deal einigen, „könnte es möglich sein“, die EU zu verlassen, ohne an der Europawahl Ende Mai teilzunehmen. Das Kabinett wolle sich am Dienstag zu Beratungen treffen.