Brexit-Umfrage in Großbritannien: Jeder zweite Brite will neue Abstimmung

Jeder zweite Brite will Neuabstimmung über Brexit

Umfrage in Großbritannien

London Die Hälfte der Briten will einer Umfrage zufolge eine Volksbefragung darüber, ob das Land mit oder ohne Abkommen aus der Europäischen Union austreten oder doch in ihr verbleiben sollte.

Bei einer solchen Umfrage würden sich dem Sender Sky News zufolge 48 Prozent für einen Verbleib in der EU aussprechen. 27 Prozent wollten ohne ein Abkommen mit der EU austreten und 13 Prozent unterstützten den von Premierministerin Theresa May vorgeschlagenen Vertrag, teilte Sky News am Montag mit.