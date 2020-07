EU-Abschied : London bereitet Öffentlichkeit mit Kampagne auf Brexit vor

London Die Regierung in London startete am Montag eine Informationskampagne, um die Öffentlichkeit auf den endgültigen Abschied von der EU vorzubereiten. Innenministerin Priti Patel gab Einzelheiten zum auf einem Punktesystem basierenden Einwanderungsrecht bekannt.

Monatelang hat der Brexit in der britischen Politik wegen der Corona-Pandemie ein Schattendasein geführt, nun ist das Thema zurück in den Schlagzeilen: Anzeigen unter dem Motto „Der Neubeginn des Vereinigten Königreichs: Lasst uns loslegen“ sollen beispielsweise britische Touristen ermahnen, sich vor einer Reise auf den Kontinent um eine Auslandsreisekrankenversicherung zu kümmern.

Ratschläge gibt es auch dazu, was beachtet werden muss, wenn Haustiere mit ins Ausland genommen werden sollen oder dort mit dem Smartphone Roaming-Dienste in Anspruch genommen werden. Die elfmonatige Übergangsphase seit dem Brexit endet am 31. Dezember, dann verlässt das Land den Europäischen Binnenmarkt. Die Gespräche über ein Handelsabkommen zwischen beiden Seiten sind ins Stocken geraten.