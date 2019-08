Britischer Premier schreibt an Tusk : Boris Johnson wirbt für neue Brexit-Verhandlungen

Boris Johnson hat an den EU-Ratspräsidenten Donald Tusk geschrieben, ein Abkommen habe „oberste Priorität“. Foto: AP/Peter Nicholls

London Bislang betonte Boris Johnson, er wolle Großbritannien auch ohne Deal aus der EU führen. Jetzt fragt der britische Premierminister Donald Tusk per Brief nach neuen Gesprächen. Den Backstop lehnt er immer noch ab.

Der britische Premierminister hat in einem Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk für neue Brexit-Verhandlungen geworben. Ein Austrittsabkommen mit der EU habe für seine Regierung "oberste Priorität", schrieb Boris Johnson am Montag. Seine Regierung wolle mit "Energie und Entschlossenheit" daran arbeiten, ein Abkommen zu erzielen.

Zugleich erteilte Johnson dem sogenannten Backstop - der umstrittenen Grenzreglung für Nordirland - eine Absage: Dieser sei "undemokratisch" und verletzte Großbritanniens Souveränität, schrieb der Premierminister. Außerdem würde ein vorübergehender Verbleib in der Zollunion es Großbritannien unmöglich machen, eine eigenständige Handelspolitik zu betreiben.

Der Premierminister fordert seit seinem Amtsantritt Nachverhandlungen des Brexit-Abkommens, das seine Vorgängerin Theresa May noch mit Brüssel ausgehandelt hat. Die EU lehnt Änderungen jedoch ab. May war dreimal mit dem Abkommen im Parlament in London durchgefallen und gab ihr Amt auf. Johnson will sein Land notfalls ohne Deal aus der Staatengemeinschaft führen. Der Premierminister hat wiederholt versprochen, sein Land zum 31. Oktober aus der EU zu führen - mit oder ohne Abkommen mit der Europäischen Union.

Johnson reist in diesen Tagen ins Ausland und trifft am Mittwoch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. Am Wochenende hatten mehr als 100 Abgeordnete Johnson in einem Brief dazu aufgerufen, das Parlament umgehend aus der Sommerpause zu holen. Das Unterhaus tagt erst wieder im September.

(juju/AFP)