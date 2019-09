„Dann ist es vorbei“ : Finnland setzt Johnson Frist beim Brexit

Paris Der Brexit-Poker ist noch immer nicht beendet. Wann Großbritannien letztendlich aus der Europäischen Union austreten wird, ist noch unklar. Geht es nach dem EU-Ratsvorsitzenden, sollten sich die Briten an die Frist zum 31. Oktober halten.

Der derzeitige EU-Ratsvorsitzende Antti Rinne hat dem britischen Premierminister Boris Johnson eine Frist bis zum Monatsende gesetzt, um Änderungswünsche am Brexit-Abkommen einzureichen. Wenn Großbritannien über Alternativen zum bestehenden Austrittsabkommen sprechen wolle, müsse das Land diese bis Ende September schriftlich vorlegen, sagte der finnische Regierungschef nach Angaben finnischer Medien nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Mittwoch in Paris. Finnland führt im zweiten Halbjahr den Vorsitz der EU-Länder.