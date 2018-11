„No Deal“ droht: EU veröffentlicht Notfallplan für Scheitern von Brexit-Verhandlungen

Demonstranten schwenken EU-Fahnen vor den Häusern des Parlaments in London (Archiv). Foto: REUTERS/TOBY MELVILLE

Straßburg Die Verhandlungen mit Großbritannien über den EU-Austritt im März 2019 kommen seit Monaten kaum noch voran. Nun hat die EU-Kommission einen Notfallplan für den Fall eines Scheiterns veröffentlicht.

Er enthält "eine begrenzte Zahl von Notfallmaßnahmen in vorrangigen Bereichen" wie dem Luftverkehr oder bei Aufenthalts- und Visafragen, wie die EU-Behörde am Dienstag mitteilte. Sie nannte als weitere Gebiete Finanzdienstleistungen, Hygiene- und Pflanzenvorschriften, die Übermittlung personenbezogener Daten und die Klimapolitik. Die Kommission will die Mitgliedstaaten nun stärker bei der Vorbereitung unterstützen.