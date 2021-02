Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland : EU und Großbritannien wollen Streit um Handel schnell lösen

London Der Handel zwischen Nordirland und Irland ist seit dem Brexit erschwert. Die EU-Kommission und Großbritannien versprechen jetzt, sich um eine schnelle Lösung des Problems zu bemühen.

Die EU-Kommission und Großbritannien wollen ihren Streit um die Brexit-Regelungen für den Handel mit Nordirland schnell lösen. Bis zum 24. Februar solle ein Treffen des dafür zuständigen Ausschusses einberufen werden. Das vereinbarten Kommissionsvizepräsident Maros Sefcovic und der britische Staatssekretär für Kabinettsangelegenheiten, Michael Gove, am Donnerstag. Beide Seiten würden „keine Mühen scheuen“, um Lösungen zu finden, nachdem es in Nordirland bereits zu Versorgungsengpässen gekommen ist.

Das Gespräch von Gove und Sefcovic sei „offen, aber konstruktiv“ verlaufen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung nach einem Treffen in London. Ziel sei es, das Karfreitagsabkommen für den Frieden in Nordirland zu schützen und „das Alltagsleben sowohl in Irland als auch Nordirland so wenig wie möglich zu beeinträchtigen“.