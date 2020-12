Brexit-Handelspaket : EU-Abgeordnete sehen Zeit für Abkommen mit Großbritannien abgelaufen

Brüssel Zum neuen Jahr scheidet Großbritannien aus dem EU-Binnenmarkt und aus der Zollunion aus – aller Wahrscheinlichkeit nach ohne ein Handelsabkommen. Führende EU-Abgeordnete gehen zumindest nicht mehr davon aus.

Führende EU-Abgeordnete halten die Zeit, um ein Handelsabkommen mit Großbritannien auszuhandeln und rechtzeitig zu ratifizieren, für abgelaufen. "Es ist jetzt unmöglich, dass das Parlament einen Deal vor Ende des Jahres bewertet", erklärte der Fraktionsvorsitzende der Konservativen, Manfred Weber (CSU), am Montag auf Twitter. Die Frist sei abgelaufen, erklärte der Chef des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD). Es werde keine Ratifizierung innerhalb der Übergangsphase geben.

Großbritannien war zum 1. Februar aus der EU ausgetreten, bis zum Jahresende bleibt das Land aber noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Um ein Ausscheiden mit gravierenden Folgen für die Wirtschaft zu vermeiden, sollte innerhalb dieser Übergangszeit ein Handelsabkommen ausgehandelt werden. Die Verhandlungen kommen aber seit Monaten nicht voran.

Sollte in den kommenden Tagen doch noch eine Einigung zustande kommen, könnte sie allerdings auch vorläufig in Kraft treten und erst nachträglich vom EU-Parlament ratifiziert werden. "Alternative Verfahren sind möglich", erklärte Weber. Der Rat der Mitgliedstaaten und die Kommission müssten einen Weg finden.

Die festgefahrenen Verhandlungen zwischen Brüssel und London sollten trotz allem am Montag fortgesetzt werden. Aus britischen Regierungskreisen hieß es am Sonntagabend, es gebe noch "erhebliche Unstimmigkeiten". "Wir werden aber weiterhin alle Wege zu einer Einigung ausloten." Ein EU-Vertreter bestätigte am Montagmorgen, dass die Unterhändler im Laufe des Tages die Gespräche wieder aufnehmen würden.