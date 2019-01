Kommentar zur Brexit-Abstimmung: Dieses Großbritannien ist für die EU richtig gefährlich

Meinung London Theresa May ist im britischen Unterhaus mit ihrem Brexit-Deal gescheitert. Wie es nun weitergeht, ist unklar. Könnte die britische Regierung ihre Austrittserklärung jetzt nicht einfach zurückziehen? Leider wäre auch das keine gute Lösung.

Zweieinhalb Jahre nach dem Referendum, bei dem eine knappe Mehrheit der Briten für den Austritt aus der EU gestimmt hat, ist das Klima auf der Insel so vergiftet wie vielleicht noch nie in der jüngeren Geschichte des Vereinigten Königreichs. In London herrscht blankes politisches Chaos, und im Land wächst die Wut – in beiden Lagern. Am Dienstagabend lehnte das britische Unterhaus den Brexit-Entwurf von Premierministerin Theresa May krachend ab (hier mehr über die Abstimmung zum Brexit nachlesen).