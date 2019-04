Im Januar 2017 legt Theresa May zwölf Ziele vor: Unter anderem soll das Vereinigte Königreich seine Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt und die Teilnahme an der Zollunion mit der EU vollständig auflösen. May strebt einen Freihandelsvertrag mit der EU und einen Zollvertrag an, der einen reibungsfreien Handel garantieren soll. Am 29. März 2017 reicht die Regierung die offizielle Austrittserklärung beim Europäischen Rat in Brüssel ein. Innerhalb von zwei Jahren soll der Brexit verhandelt sein. Die Briten sollen zum 29. März 2019 die EU verlassen.