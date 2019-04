EU-Austritt : Der Brexit - Chronik der Ereignisse

London Der Brexit verwirrt Europa seit nun mehr fast drei Jahren. Eigentlich wollte Großbritannien die EU im März verlassen – doch die Frist wurde zum wiederholten Mal verlängert. Das ist die Chronik der Ereignisse.

Seitdem eine knappe Mehrheit im Juni 2016 im historischen Referendum für einen EU-Austritt Großbritanniens gestimmt hat, beherrscht der Brexit immer wieder die Diskussionen in Europa. Vor allem über die Rahmenbedingungen des Autritts und die künftigen Beziehungen der Briten zur EU wird immer wieder neu debattiert. So wie Mitte April, als sich in Brüssel zum mittlerweile 13. Mal die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten ausschließlich zu einem Brexit-Gipfel trafen.