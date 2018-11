Brexit-Abkommen: Britisches Parlament stimmt am 11. Dezember ab

Britisches Parlament stimmt am 11. Dezember ab

Premierministerin Theresa May spricht vor dem Unterhaus des britischen Parlaments über den Brexit in London. Foto: dpa/Pa

London Die entscheidende Abstimmung über den Brexit im britischen Parlament findet am 11. Dezember statt.

Diesen Termin gab Premierministerin Theresa May in einer Rede vor den Abgeordneten bekannt. Das Unterhaus stehe dann vor der Entscheidung, ob es den Wählerwillen des britischen Volkes "befolgen wolle oder nicht", sagte sie.

Die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Länder hatten die Vereinbarung zum Austritt Großbritanniens aus der EU am Sonntag gebilligt. Angesichts des parteiübergreifende Widerstands gegen das Abkommen ist noch völlig offen, ob May im Parlament eine Mehrheit für das Vertragswerk findet.

EU-Kommission und Theresa May einigen sich auf Brexit-Bedingungen

London meldet Durchbruch : EU-Kommission und Theresa May einigen sich auf Brexit-Bedingungen

Der Austrittsvertrag war in 17-monatigen schwierigen Verhandlungen zwischen Brüssel und London ausgearbeitet worden. Er sieht eine Übergangsphase bis Ende 2020 vor, in der Großbritannien im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion bleibt.