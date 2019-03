Brexit-Chaos in London: And now?

And now?

London Das britische Parlament hat bisher keine Alternativen zum Deal mit der EU gefunden. Für den Erfolg ihres Brexit-Abkommens ist Theresa May mittlerweile zu einem Rücktritt bereit. Mögliche Nachfolger drängen sich bereits in den Vordergrund. Wie es jetzt weitergeht.

In den britischen Zeitungen war am Donnerstagmorgen von einem „Endspiel“ für Theresa May zu lesen. Sie habe ihre letzte Karte gespielt, schrieb ein anderes Blatt. Und tatsächlich ist es schwer vorstellbar – aber bei diesen Brexit-Verhandlungen weiß man ja nie –, dass Theresa May noch weitere Asse im Ärmel hat, die sie nun ziehen könnte. Dem Unterhaus bot sie in der Nacht auf Donnerstag ihren Rücktritt an, sollte ihr mit der EU ausgehandeltes Brexit-Abkommen bei der nunmehr dritten Abstimmung doch angenommen werden.