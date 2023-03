Protest aus Regierungspartei Überwältigende Mehrheit für Sunaks Brexit-Deal mit der EU

Mit dem Windsor-Rahmen werden die meisten Kontrollen abgeschafft. So soll die Belastung der Unternehmen verringert und den Bedenken der Unionisten Rechnung getragen werden. Die nordirischen Politiker bekommen zudem einen Mechanismus an die Hand, die sogenannte Stormont-Bremse, um neue EU-Handelsregeln, die in der Region gelten könnten, anzufechten - eine zentrale Forderung der Unionisten. Die DUP ist jedoch besorgt, dass der Mechanismus nicht weit genug geht und Elemente des EU-Rechts in Nordirland weiterhin gelten. Die Partei kündigte an, ihre acht Abgeordneten wollten am Mittwoch im Unterhaus ebenfalls gegen die Regierung stimmen. Dann sollte es explizit um die Stormont-Bremse gehen.