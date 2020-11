Brexit : Oberhaus lehnt Johnsons umstrittenes Binnenmarktgesetz ab

London Herbe Schlappe für den britischen Premierminister im Oberhaus: Mit großer Mehrheit wiesen die Abgeordneten Johnsons Änderungswünsche zum Brexit-Deal zurück.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat im Ringen um die von ihm angestrebten Änderungen am Brexit-Abkommen einen Rückschlag im Parlament erlitten. Das Oberhaus in London wies am Abend mehrere Schlüsselpassagen in Johnsons Binnenmarktgesetz zurück, durch die Regelungen zu Nordirland im Brexit-Vertrag ausgehebelt werden sollen.