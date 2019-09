Streitpunkt EU-Austritt : Johnson will keine Brexit-Verschiebung - und droht mit Neuwahlen

Johnson will keine Brexit-Verschiebung - und droht mit Neuwahlen

London: Premierminister Boris Johnson spricht vor seinem Amtssitz in der Downing Street. Foto: dpa/Victoria Jones

London Es bleibt unklar, was Boris Johnson vorhat, wenn das Parlament in dieser Woche ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit verabschiedet. Aus Regierungskreisen heißt es, er könnte Neuwahlen für Mitte Oktober anstreben.

Der britische Premierminister Boris Johnson strebt Regierungskreisen zufolge Neuwahlen Mitte Oktober an, falls die Parlamentarier seine Brexit-Pläne durchkreuzen. Sollten die Abgeordneten die Option eines ungeregelten EU-Austritts blockieren, werde Johnson sich für vorgezogene Wahlen einsetzen, sagte ein ranghoher Regierungsvertreter am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Wahl würde dann voraussichtlich am 14. Oktober abgehalten. Das berichten auch die Nachrichtenagenturen AFP und dpa unter Berufung auf Regierungskreise.