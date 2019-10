Boris Johnson wirbt für Brexit : „Wir können es, wir müssen es, und wir werden es“

Manchester Der britische Premierminister Boris Johnson dringt auf den Austritt seines Landes aus der Europäischen Union. Er versicherte, dass seine Regierung gemeinsam mit der EU-Kommission an einer Brexit-Vereinbarung arbeite.

"Lasst uns den Brexit durchziehen", rief er am Mittwoch auf dem Jahreskongress seiner konservativen Partei den Delegierten zu. "Wir können es, wir müssen es, und wir werden es." Großbritannien werde am 31. Oktober die EU verlassen - komme, was wolle, sagte Johnson.