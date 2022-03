Ukraine-Krieg : US-Journalist bei Angriff nahe Kiew getötet

Kiew Ein US-Videojournalist ist nach Angaben der Polizei im Großraum Kiew bei einem Angriff russischer Truppen umgekommen. Ein weiterer Journalist sei verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag auf ihrer Webseite mit.

Russische Soldaten hätten in Irpin in der Nähe der Hauptstadt das Feuer auf das Auto von Brent Renaud und dessen Kollegen eröffnet. Der Verletzte sei in ein Krankenhaus in Kiew gebracht worden.