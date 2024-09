Umweltkatastrophe abgewendet Brennender Tanker im Roten Meer abgeschleppt

Knapp einen Monat nach dem Angriff jemenitischer Huthi auf einen Öltanker im Roten Meer ist die in Brand geratene „Sounion“ erfolgreich abgeschleppt worden. Die EU-Marinemission Aspides teilte auf der Plattform X mit, der griechische Tanker sei unter Schutz der Mission in ein sicheres Gebiet gebracht worden, ohne dass Öl ausgelaufen sei. Es werde alles dafür getan, eine - von Experten und Diplomaten befürchtete - Umweltkatastrophe in der Region zu verhindern. Private Akteure sollen die Bergungsarbeiten abschließen, Aspides will die Situation weiter beobachten.