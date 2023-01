Nach Sturm auf das Regierungsviertel Tausende Brasilianer demonstrieren für Demokratie

Nach dem Sturm radikaler Anhänger von Brasiliens Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro auf das Regierungsviertel in Brasília sind Tausende Brasilianer für die Verteidigung der Demokratie auf die Straße gegangen. Die Demonstranten in den Millionenmetropolen São Paulo und Rio de Janeiro sowie in anderen Städten des südamerikanischen Landes forderten harte Konsequenzen für die Täter, wie das brasilianische Nachrichtenportal „G1“ am Montagabend (Ortszeit) berichtete. Demnach trugen die Demonstranten Plakate mit Aufschriften wie „Keine Amnestie und kein Verzeihen. Wir wollen Bolsonaro im Gefängnis“.