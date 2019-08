Druck auf Brasiliens Präsidenten wächst : Bolsonaro erwägt Armee-Einsatz gegen Amazonas-Feuer

Brasilia: Jair Bolsonaro, Präsident von Brasilien, während eines Treffens mit einem CEO. Foto: dpa/Marcos Correa

Brasilia/Bogotá Der wegen der Amazonas-Feuer unter wachsendem internationalen Druck stehende brasilianische Präsident Jair Bolsonaro will die Flammen mit Hilfe der Armee unter Kontrolle bringen. Irland und Frankreich drohen mit einer Blockade des Freihandelsabkommens.

Eine Entscheidung dazu solle es noch am Freitag geben, kündigte Bolsonaro in Brasilia vor Journalisten an. Er wolle sich zudem mit Ministern über das weitere Vorgehen beraten. Satellitenaufnahmen zeigen eine Vielzahl von Bränden auch in abgelegenen Gebieten des Amazonas.

Nach Irland droht auch Frankreich mit einer Blockade des EU-Handelsabkommens mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten, wenn Brasilien den Regenwald am Amazonas nicht besser schützt. Finnland hat ein Einfuhrverbot für brasilianisches Rindfleisch in die EU ins Gespräch gebracht. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel wollen die Brände auf die Tagesordnung des G7-Gipfels am Wochenende in Biarritz setzen.

Foto: dpa/Christian Niel Berlinck 8 Bilder Verheerende Waldbrände im Amazonas-Regenwald.

Auch in Brasilien wächst der Druck gegen Bolsonaro: Die ehemalige brasilianische Umweltministerin Marina Silva hat schwere Vorwürfe gegen die Regierung des rechtsradikalen Präsidenten erhoben. Die brasilianische Regierung habe durch ihre „Nachlässigkeit“ ein „zügelloses Vorgehen“ bei der Brandrodung begünstigt, sagte Silva der Nachrichtenagentur AFP.

„Es gab im Amazonas-Gebiet immer Abholzung und Brände, aber niemals hat eine Regierung illegales Verhalten verteidigt“, sagte Silva am Rande einer Tagung zur Sozial- und Umweltpolitik in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá am Donnerstag Zwar verfüge Brasilien über die technischen Voraussetzungen, um die Brände zu bekämpfen. Allerdings habe die Bolsonaro-Regierung „diese Politik aufgegeben“ und misstraue Umweltschützern und Wissenschaftlern.

Vor diesem Hintergrund entstehe derzeit eine Bewegung aus ehemaligen Ministern und zivilgesellschaftlichen Organisationen, die das Parlament zur Aufgabe von umweltschädlichen Gesetzesinitiativen drängen wolle. Silva war von 2003 bis 2008 Umweltministerin im Kabinett des linksgerichteten Ex-Staatschefs Luiz Inácio Lula da Silva. Später trat sie selbst bei der brasilianischen Präsidentschaftswahl an.

(anst/Reuters/AFP)