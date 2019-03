Unter Korruptionsverdacht: Brasiliens Ex-Präsident Temer in São Paulo verhaftet

Brasiliens Ex-Präsident Temer in São Paulo verhaftet

Rio de Janeiro Der brasilianische Ex-Präsident Michel Temer ist wegen Korruption verhaftet worden. Bereits andere führende Geschäftsleute und Politiker wurden in diesem Zusammenhang zu Gefängnisstrafen verurteilt, zum Beispiel Luiz Inácio Lula da Silva.

Der frühere brasilianische Präsident Michel Temer ist wegen Korruption verhaftet worden. Richter Marcelo Breitas habe einen Haftbefehl gegen Temer und den früheren Minister Moreira Franco unterzeichnet, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Rio de Janeiro am Donnerstag der Nachrichtenagentur AP. Der Fernsehsender Globo zeigte Aufnahmen, auf denen Temer mit Polizisten in seinem Wohnort São Paulo zu sehen war. Später wurde er in einem Polizeikonvoi zum Flughafen gebracht.