Linker Ex-Präsident : Lula da Silva gewinnt Stichwahl gegen Jair Bolsonaro in Brasilien

Ein Anhänger von Lula da Silva feiert in der Nacht im brasilianischen Rio de Janeiro den Ausgang der Stichwahl gegen Jair Bolsonaro. Foto: AFP/PABLO PORCIUNCULA

Rio de Janeiro In der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien hat sich Ex-Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva knapp gegen Amtsinhaber Jair Bolsonaro durchgesetzt. Die Stimmung zwischen dem rechten und linken Lager ist aufgeheizter denn je.

An die Staatsspitze Brasilien rückt ein alter Bekannter: Der Linkspolitiker Luiz Inácio Lula da Silva hat sich bei der Präsidentschaftswahl gegen den rechten Amtsinhaber Jair Bolsonaro knapp durchgesetzt. In seiner Siegesrede warb der alte und künftige Staatschef nach einem extrem polarisierenden und teils von Gewalt überschatteten Wahlkampf für eine Annäherung und Versöhnung zwischen den politischen Lagern. Während Lula Glückwünsche aus der ganzen Welt erreichten, blieb Bolsonaro zunächst stumm. Im Präsidentenpalast in Brasília ging in der Nacht das Licht aus, ohne dass der Amtsinhaber seine Niederlage eingeräumt oder auf irgendeine andere Weise reagiert hätte.

Anhänger Lulas brachen nach Bekanntgabe des Ergebnisses in Städten überall im Land in Jubel aus. In Rio de Janeiro feierten sie mit buntem Feuerwerk. Im Onlinedienst Twitter veröffentlichte Lula ein einziges Wort: „Demokratie“, zusammen mit einer brasilianischen Flagge.

Democracia. pic.twitter.com/zvnBbnQ3HG — Lula 13 (@LulaOficial) October 30, 2022

Vor der Stichwahl am Sonntag hatte Bolsonaro wiederholt ohne Angabe von Beweisen von einer angeblichen Anfälligkeit des elektronischen Wahlsystems und möglichen Manipulationen gesprochen. Dies weckte die Sorge, dass er im Stile des früheren US-Präsidenten Donald Trump das Ergebnis im Falle einer Niederlage ebenfalls nicht anerkennen und es anfechten könnte.

In seinen vier Jahren im Amt hat Bolsonaro sich als erzkonservativer Verteidiger traditioneller christlicher Werte präsentiert. Im Wahlkampf behauptete der Amtsinhaber, unter Lula drohten Kommunismus, Kirchenverfolgung, die Freigabe von Drogen und Abtreibungen. Außerdem verwies er auf ein Urteil wegen Korruption und Geldwäsche, das Lula ins Gefängnis gebracht hatte und seine geplante Kandidatur vor vier Jahren verhinderte. Das Urteil wurde inzwischen aufgehoben, was Bolsonaro nicht davon abhielt, Lula als Dieb zu bezeichnen, der durch einen möglichen Wahlsieg an den Tatort zurückkehren könnte.

Lula kritisierte hingegen Bolsonaros Corona- und Umweltpolitik und warf ihm vor, sich nicht um die Bedürftigsten im Land zu kümmern. Anstatt Sozialausgaben zu finanzieren, habe Bolsonaro Milliarden für die Lieblingsprojekte von Abgeordneten aufgewendet, um deren politische Unterstützung zu erhalten.

Nun steht Lula vor einer spektakulären Rückkehr in das Amt, das er bereits von 2003 bis 2010 bekleidete. „Heute ist der einzige Sieger das brasilianische Volk“, erklärte er in einer Rede in einem Hotel im Zentrum von São Paulo am Abend. „Dies ist nicht mein Sieg oder jener der Arbeiterpartei, noch jener der Parteien, die mich im Wahlkampf unterstützt haben. Es ist ein Sieg einer demokratischen Bewegung, die über politischen Parteien, persönlichen Interessen und Ideologien hinweg gebildet wurde, aufdass die Demokratie daraus siegreich hervorgehen konnte.“

Lula versprach, Zentristen und sogar nach rechts tendierende Bürger einzubinden, die erstmals für ihn votierten. Auch eine Rückkehr in die Zeiten des Wirtschaftsbooms unter seiner Ägide stellte Lula in Aussicht. Damals hatte er auch dank der von hohen Rohstoffpreisen angetriebenen Konjunktur gewaltige Sozialprogramme auflegen können, Millionen Menschen gelang der Aufstieg in die Mittelschicht. Doch übernimmt Lula demnächst die Regierungsgeschäfte in einer politisch zutiefst polarisierten Gesellschaft, die wirtschaftlichen Aussichten sind zudem trübe, die Inflation ist hoch.

Das Präsidentschaftsrennen war laut Beobachtern das engste seit Brasiliens Rückkehr zur Demokratie im Jahr 1985. Nach Auszählung von 99,9 Prozent der Stimmen kam Lula in der Stichwahl auf 50,9 Prozent, Bolsonaro auf 49,1 Prozent der Stimmen. Nur mehr als zwei Millionen Stimmen trennten die beiden Kandidaten. An Lulas Sieg lasse sich aber mathematisch nicht rütteln, betonte die Wahlkommission.

